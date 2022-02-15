Події

07:02 15.02.2022

Пентагон обмірковує новий спосіб озброєння України

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Пентагон обмірковує новий спосіб озброєння України

Пентагон сподівається надати військову допомогу Україні за допомогою наземної доставки, повідомляє The Hill з посиланням на обізнане джерело.

За його даними, радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив членам палати представників у приватній розмові про бажання міністра оборони Ллойда Остіна використати наземні маршрути замість доставки повітрям, щоб надати українцям летальну допомогу.

Видання зазначає, що Остін, швидше за все, обговорить цю тему з представниками країн НАТО цього тижня під час свого візиту до Брюсселя та Східної Європи.

Як повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, глава Міноборони США вирушить до Бельгії, Польщі та Литви, щоб зустрітися з високопоставленими військовими та урядовими лідерами, а також візьме участь у міністерській конференції альянсу.

10 лютого директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін підтвердив, що Росія щодо України не має агресивних планів.

 

 

Теги: #сша #україна #доставка #зброя
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