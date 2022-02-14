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21:57 14.02.2022

Підстав для запровадження в Україні воєнного стану та регулювання інформаційної сфери немає - Резніков

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Підстав для запровадження в Україні воєнного стану та регулювання інформаційної сфери немає - Резніков

Підстав для запровадження в Україні воєнного стану, яке, зокрема, спричинило б регулювання роботи журналістів та функціонування інформаційного простору в цілому, немає, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я впевнений, що підстав для запровадження режиму особливого правового режиму на сьогодні абсолютно немає. Лише заради того, щоб врегулювати чи привести в норму медійний простір – у жодному разі такого робити не можна. Ми живемо в демократичній країні, і вчимося проходити й такі випробування", – заявив Резніков у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати на рішення влади щодо запровадження в Україні режиму воєнного стану та відповідного регулювання функціонування інформаційного простору.

За словами міністра оборони, він переконаний, що "українці спокійно переживуть і цю кризу".

"Вона (криза – ІФ), насамперед, дійсно носить інформаційний характер, і ми вийдемо з неї ще сильнішими. Але воєнний стан вводиться, якщо безпосередньо настає агресія як вторгнення. Я сподіваюся, що такого вторгнення не буде і тому все буде добре", - сказав він.

 

 

 

Теги: #україна #воєнний_стан #підстави
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