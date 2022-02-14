США переносить тимчасово посольство з Києва до Львова

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про тимчасове перенесення американського посольства з Києва до Львова, повідомив Держдеп.

"Ми перебуваємо у процесі тимчасового перенесення нашого посольства з Києва до Львова у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських військ", - наводить слова Блінкена пресслужба Держдепу.

Повідомляється, що посольство продовжить взаємодію з українським урядом та координуватиме дипломатичні відносини в Україні, а також продовжить інтенсивні дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи.

Разом із тим, у Держдепі зазначили, що перенесення є звичайним запобіжним заходом і не скасовує підтримку України, підкресливши, що США "непохитні у прихильності до суверенітету та територіальної цілісності України".

Крім того, США продовжують працювати над досягненням дипломатичного рішення та взаємодії з російським урядом

Також наголошується, що "шлях для дипломатії залишається доступним, якщо Росія вирішить діяти сумлінно".

Блінкен також закликав американців, що залишилися в Україні, негайно покинути її територію заради їх безпеки. "Громадяни США, яким потрібна екстрена допомога в Україні, повинні заповнити онлайн-форму, і Державний департамент за необхідності вживе заходів", - наголосив держсекретар США.