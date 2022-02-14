Арахамія переконаний, що Держдума не ухвалить звернення до президента РФ про визнання так званих "Л/ДНР"

Глава депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконаний, що Державна Дума РФ не ухвалюватиме проект постанови про звернення до президента Росії про необхідність визнання так званих "Донецької та Луганської народних республік".

"На моє переконання, такого голосування не буде в Держдумі. Тому що ми відразу ж будемо звинувачувати Росію, що вона виходить з Мінських домовленостей, і тоді вони втрачатимуть від цього більше, ніж матимуть користі. Мені здається, що це одна з чергових спроб тиснути на Україну, щоб українська позиція трошки змінилася. Такого не буде... Якщо вони таки проголосують це в Держдумі, то це буде дуже небезпечний крок для них... і матиме дуже серйозні політичні наслідки для Російської Федерації", - сказав Арахамія після засідання фракції у понеділок увечері.