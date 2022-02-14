Події

20:24 14.02.2022

Зеленський пообіцяв притягнути до відповідальності чиновників, які залишили Україну

1 хв читати
Зеленський пообіцяв притягнути до відповідальності чиновників, які залишили Україну

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв притягнути до відповідальності чиновників, які залишили Україну через ескалацію ситуації з боку Російської Федерації, повідомила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк.

"Президент сказав, то нині жоден чиновник не може собі дозволити залишити нашу країну. До тих чиновників, які це зробили, будуть (застосовані - ІФ) суворі заходи і (ставитимуть - ІФ) запитання щодо їх повернення до нашої держави, якщо вони вирішили залишити територію", - сказала Василевська-Смаглюк журналістам після завершення засідання фракції "Слуга народу" за участю президента у понеділок.

За її словами, у засіданні фракції брали участь також глава Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, речник парламенту Руслан Стефанчук.

Народний депутат зазначила, що питання про виключення нардепів із фракції не розглядали.

Як повідомив раніше секретар РНБО Олексій Данілов, наразі 23 народних депутати перебувають за межами України.

Теги: #чиновники #виїзд
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:15 24.01.2022
Данілов: На сьогодні лише три посольства повідомили про можливий виїзд співробітників із території України

Данілов: На сьогодні лише три посольства повідомили про можливий виїзд співробітників із території України

07:53 24.01.2022
Держдеп дозволив виїзд держслужбовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства у Києві

Держдеп дозволив виїзд держслужбовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства у Києві

07:33 22.01.2022
Зеленський підписав указ про санкції проти кримських чиновників і російських суддів на п'ять років

Зеленський підписав указ про санкції проти кримських чиновників і російських суддів на п'ять років

07:58 11.01.2022
Мінфін США запровадив санкції проти офіційних осіб Нікарагуа, включно з міністром оборони

Мінфін США запровадив санкції проти офіційних осіб Нікарагуа, включно з міністром оборони

12:45 10.12.2021
Уряд оцінив службову діяльність чиновників: негативну оцінку отримали держсекретар Мінрегіону Баласинович та голова ДІЯРУ Плачков

Уряд оцінив службову діяльність чиновників: негативну оцінку отримали держсекретар Мінрегіону Баласинович та голова ДІЯРУ Плачков

07:48 07.12.2021
Японія ухвалить рішення щодо участі офіційних осіб на Олімпіаді в Пекіні з позиції власних інтересів

Японія ухвалить рішення щодо участі офіційних осіб на Олімпіаді в Пекіні з позиції власних інтересів

12:40 28.10.2021
На Одещині чиновники міськради вкрали майже половину коштів, виділених на закупівлю захисних масок

На Одещині чиновники міськради вкрали майже половину коштів, виділених на закупівлю захисних масок

11:00 26.10.2021
Чиновників КМДА викрили на розкраданні 12 млн грн, призначених для цифрової трансформації - СБУ

Чиновників КМДА викрили на розкраданні 12 млн грн, призначених для цифрової трансформації - СБУ

14:49 22.09.2021
МОЗ упровадить обов'язкову вакцинацію від COVID-19 держчиновників і в освіті - прем'єр

МОЗ упровадить обов'язкову вакцинацію від COVID-19 держчиновників і в освіті - прем'єр

08:19 31.08.2021
На Харківщині чиновники привласнювали пенсії жителів ОРДЛО

На Харківщині чиновники привласнювали пенсії жителів ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський започаткував День єднання 16 лютого 2022 року, який називають днем російського вторгнення в Україну

Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

У ВР зареєстровано проєкт постанови про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу про невизнання так званих ДНР та ЛНР

Україна не планує закривати повітряний простір, для цього немає підстав – секретар РНБО

Секретар РНБО: На сьогодні ми не бачимо, що широкомасштабний наступ РФ може відбутися найближчими днями

ОСТАННЄ

ВР може поточного тижня розглянути можливість онлайн-голосування для депутатів, хворих на COVID-19

Кулеба: Завдяки твердій підтримці партнерів Україна перебуває у сильній позиції та готова до будь-яких сценаріїв

Арахамія має намір незабаром внести до Ради законопроєкт про заборону чиновникам і нардепам виїжджати за кордон у період надзвичайного чи воєнного стану

Арахамія переконаний, що Держдума не ухвалить звернення до президента РФ про визнання так званих "Л/ДНР"

Резніков поінформував посла Білорусі про планові навчання ЗСУ на полігонах на всій території України

У МАУ заявляють, що компанія продовжить здійснювати рейси без змін

Гутерреш провів переговори з Лавровим та Кулебою

Зеленський: Україні вдалося досягти підтримки майже всього цивілізованого світу

Зеленський започаткував День єднання 16 лютого 2022 року, який називають днем російського вторгнення в Україну

Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА