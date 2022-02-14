Події

20:04 14.02.2022

Зеленський: Україні вдалося досягти підтримки майже всього цивілізованого світу

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Зеленський: Україні вдалося досягти підтримки майже всього цивілізованого світу

Україні вдалося досягти дипломатичної підтримки практично всіх лідерів цивілізованого світу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми прагнемо миру, і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться до України. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не робимо замах на чуже, але й свого не віддамо", - наголосив Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому в понеділок.

В Україні, за його словами, сформовано достатні резерви, щоб відбити атаки на курс гривні та фінансову систему країни.

"Ми не залишимо поза увагою жодної галузі, яка потребує державної підтримки. як це сталося днями з авіаперевізниками. І свідченням тому стабільний курс гривні та відкрите небо", - додав президент.

Теги: #зеленський #дипломатична_підтримка
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