Зеленський: Україні вдалося досягти підтримки майже всього цивілізованого світу

Україні вдалося досягти дипломатичної підтримки практично всіх лідерів цивілізованого світу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми прагнемо миру, і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться до України. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не робимо замах на чуже, але й свого не віддамо", - наголосив Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому в понеділок.

В Україні, за його словами, сформовано достатні резерви, щоб відбити атаки на курс гривні та фінансову систему країни.

"Ми не залишимо поза увагою жодної галузі, яка потребує державної підтримки. як це сталося днями з авіаперевізниками. І свідченням тому стабільний курс гривні та відкрите небо", - додав президент.