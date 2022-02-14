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19:21 14.02.2022

Саміт ЄС щодо ситуації навколо України може пройти цього тижня

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Саміт ЄС щодо ситуації навколо України може пройти цього тижня

Лідери країн Євросоюзу цього тижня можуть провести позапланову зустріч для обговорення ситуації навколо України, повідомляє видання Financial Times (FT) з посиланням на неназваних офіційних осіб у Брюсселі.

"Лідери ЄС на цьому тижні можуть скликати позапланове засідання, щоб обговорити ситуацію в Україні, свідчать дані офіційних осіб ЄС", - пише газета.

За їхніми даними, очікується, що голова Євроради Шарль Мішель розгляне варіант проведення такого саміту в кулуарах саміту ЄС-Африка, який запланований на 17-18 лютого.

Як зазначили чиновники, остаточне рішення можуть ухвалити після зустрічі канцлера ФРН Олафа Шольца з президентом РФ Володимиром Путіним у вівторок у Москві.

FT нагадує, що держави ЄС складають план на випадок надзвичайної ситуації через напружену обстановку на російсько-українському кордоні. Зокрема, країни ЄС обговорюють скоординований із США пакет санкцій щодо Росії на випадок її вторгнення в Україну.

Раніше помічник президента США Джейк Салліван заявив, що військові дії в Україні можуть розпочатися будь-якого дня. За його словами, "нарощування РФ сил навколо України" за останні кілька днів вказує на те, що "вторгнення" Росії може розпочатись "у будь-який час". Він зазначив, що США "не можуть передбачити точний день або час", коли Росія може ухвалити рішення про "вторгнення".

Водночас, радник з нацбезпеки заявив, що на думку США, Росія все ще може обрати дипломатичний шлях врегулювання ситуації.

 

 

Теги: #україна #єс #саміт
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