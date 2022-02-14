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17:15 14.02.2022

Зеленський закликав бізнесменів та політиків, які виїхали з України, повернутися на батьківщину у найближчі 24 години

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Зеленський закликав бізнесменів та політиків, які виїхали з України, повернутися на батьківщину у найближчі 24 години

Президент України Володимир Зеленський закликав бізнесменів та політиків, які виїхали з країни, повернутися до України у найближчі 24 години, оскільки це "важливий момент єдності країни".

"Я зосередився б на нашому менеджменті, нашій країні, на людях, які на сьогодні, деякі, перебувають за кордоном, депутати деяких партій, я не хочу навіть назви говорити, ви всі розумієте, що це за люди. Мені здається, що це серйозний виклик. Я гадаю, що ми маємо надати їм сигнал - справедливий. Насамперед від Верховної Ради, від спікера, від держави, і я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб упродовж 24 годин вони вже когось зі своїх рідних привезли, щоб вони все-таки вже повернулися до країни", - сказав Зеленський на спільному з канцлером ФРН брифінгу у Києві у понеділок.

Він наголосив, що це є важливим моментом, "моментом єдності нашої країни".

В іншому випадку, за словами президента, "нам усім, як країні, як керівництву, доведеться робити серйозні висновки".

"... і повірте мені, ми їх точно зробимо", - заявив він.

Крім того, він додав, що вважає нечесним називати себе патріотом та переміщувати свої офіси до інших країн.

"Те саме стосується, вважаю, і представників засобів масової інформації, не можна говорити, що ми патріоти, а потім перевозити свої офіси до Львова чи Варшави, чи Чехії, чи США, бо є така команда. Я вважаю, що це нечесно, тоді ви є патріотами іншої країни", - сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що держава не може і не впливатиме на рішення бізнесу, проте закликав бізнесменів повернутися до людей, які працюють на них.

"І так само я вважаю, що велика проблема з цими олігархами, про яких сказали, тут впливати країною на бізнес ми не можемо і не будемо. Я вважаю, що свій вирок собі вони вже зробили. Але вважаю, що вони мають повернутися на свої підприємства, до десятків тисяч людей, які на них працюють, і на державу... Зайві підуть, залишаться громадяни України", - підсумував він.

Теги: #бізнесмени #зеленський
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