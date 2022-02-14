Події

15:46 14.02.2022

Меджліс не переноситиме свій офіс із Києва у разі вторгнення РФ

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Меджліс не переноситиме свій офіс із Києва у разі вторгнення РФ

Меджліс кримськотатарського народу не розглядає жодних пропозицій та варіантів щодо зміни місцезнаходження центрального офісу меджлісу, який розміщується у Києві, йдеться у заяві меджлісу, розміщеній на сторінці його голови Рефата Чубарова у Facebook у понеділок.

"З метою відсічі очікуваного військового вторгнення російських військ на материкову частину території України, а згодом - звільнення тимчасово окупованих РФ Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей, меджліс кримськотатарського народу закликає президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, продержавні політичні партії, громадські організації та народні рухи до консолідації на засадах постійного діалогу та взаємної співпраці", - йдеться у заяві.

При цьому в меджлісі оцінюють загрозу військового вторгнення РФ на материкову частину України або інших сценаріїв військового нападу РФ на Україну "як реальну та ймовірну".

Теги: #київ #крим #меджліс #офіс
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