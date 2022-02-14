МЗС: Слова Пристайка про НАТО є невдалим формулюванням

Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО для запобігання війні з РФ є невдалим формулюванням, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Сьогодні багатьох схвилювали слова посла України у Великій Британії про те, що Україна начебто готова розглянути відмову від членства в НАТО для запобігання війні з Росією. МЗС вже надало роз'яснення, але хочу ще раз повторити, що ці слова є невдалим формулюванням. Перспектива членства України в НАТО закріплена в Конституції, і жодні рішення не можуть ухвалюватися всупереч Основному закону", - сказав Ніколенко під час онлайн-брифінгу в понеділок.

Він наголосив, що Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу, тому ширше питання гарантій безпеки є ключовим для України.

"Безумовно, найкращою такою гарантією було б негайне прийняття України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і тепер, тому пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним і терміновим завданням, над яким працює вся система влади", - зазначив Ніколенко.

Раніше посол України у Великій Британії, колишній міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю BBC Radio 5 Live заявив, що в Києві можуть відмовитися від вступу до Північноатлантичного альянсу, якщо це допоможе уникнути повномасштабної війни з Росією. Водночас він визнав, що його слова можуть йти врозріз із нормами Конституції України. "Я зараз почасти йду проти головного документа, який у нас є. Але коли я говорю це, я маю на увазі, що ми гнучкі і намагаємося знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться піти на якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно", - підсумував дипломат.