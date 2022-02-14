Поліція застрелила чоловіка, який погрожував ножем на вокзалі в Парижі

Співробітники французької поліції вранці в понеділок застрелили чоловіка, озброєного ножем, який погрожував правоохоронцям на Північному вокзалі Парижа, повідомляє газета "Паризьєн" із посиланням на джерело.

Зазначається, що чоловік із ножем наблизився до групи поліцейських, котрі чергували поруч із залізничними коліями. Після того, як він відмовився виконувати вимоги співробітників поліції прибрати ніж із лезом завдовжки близько 30 см, вони відкрили вогонь.

Прибулі на місце лікарі швидкої допомоги не змогли врятувати чоловіка, він помер. Ніхто з поліцейських не постраждав.

Міністр транспорту Жан-Батист Джеббарі зазначив, що наразі про розслідування акту тероризму не йдеться.