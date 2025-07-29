Інтерфакс-Україна
Події
17:07 29.07.2025

Топменеджерку Blackstone застрелено на Мангеттені

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Старша керуюча директорка американської інвестиційної компанії Blackstone Уеслі Лепатнер стала однією з жертв стрілянини в центрі Мангеттена, передає CNN із посиланням на заяву компанії.

"Ми спустошені настільки, що не висловити словами. Веслі була дорогим серцю членом сім'ї Blackstone, її нам страшенно бракуватиме", - йдеться в заяві.

Озброєний чоловік у понеділок відкрив стрілянину в будівлі на Парк-авеню, 345. Унаслідок цього загинули чотири людини, сам нападник також застрелився.

Судячи з усього, стрілець прямував до розташованого в будівлі офісу Національної футбольної ліги (NFL), але помилився ліфтом і опинився в офісі девелопера Rudin Management, якому належить хмарочос, сказав мер Нью-Йорка Ерік Адамс. За його словами, частину жертв було вбито тут.

У будівлі також розташований офіс Blackstone.

Лепатнер очолювала фонд Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT), що володіє нерухомістю на $53 млрд. Вона прийшла в Blackstone у 2014 році.

Теги: #застрелили #blackstone #менеджер

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