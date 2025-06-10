Інтерфакс-Україна
Економіка
18:51 10.06.2025

Blackstone планує інвестиції в Європу на $500 млрд за десять років

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Blackstone планує інвестиції в Європу на $500 млрд за десять років

Американська Blackstone Inc. планує інвестиції в Європу на суму близько $500 млрд протягом наступних 10 років, заявив головний виконавчий директор компанії Стів Шварцман в інтерв'ю Bloomberg TV.

"Ми бачимо тут великі можливості для нас, - сказав Шварцман у вівторок. - Європа починає змінювати свій підхід, і ми думаємо, що результатом цього стане збільшення темпів економічного зростання".

Низка інших великих інвесткомпаній також дали зрозуміти, що розглядають Європу як цікавий інвестиційний напрям під час геополітичних змін. Представники BC Partners, Permira і Brookfield Asset Management говорили про це на галузевому заході в Берліні минулого тижня.

Президент Apollo Global Management Джим Зелтер заявив CNBC, що компанія може інвестувати $100 млрд у Німеччину протягом наступного десятиліття.

Крім Європи Blackstone розглядає Близький Схід як потенційний напрям для інвестицій, зазначив Шварцман.

"Хоча в регіоні традиційно домінує місцевий бізнес і капітал, швидке зростання таких міст, як Ер-Ріяд і Дубай, як міжнародних центрів створює привабливі можливості", - вважає глава Blackstone.

Blackstone є світовим лідером у сфері альтернативних інвестицій. Акції компанії додають у ціні 0,5% на торгах у вівторок, від початку поточного року їхня вартість знизилася на 18,4%.

 

Теги: #blackstone #інвестиції

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