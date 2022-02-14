США готується відкликати всіх держслужбовців із Києва протягом двох діб

Адміністрація президента США Джо Байдена готується відкликати весь американський персонал із Києва протягом двох діб, повідомляє CBS News з посиланням на обізнані джерела.

"Адміністрація Байдена готується відкликати всіх службовців США з Києва протягом наступних 24-48 годин", - йдеться у повідомленні, опублікованому в Twitter телеканалу.

Держдеп у суботу поширив розпорядження про виїзд з України більшості співробітників американського посольства у зв'язку із напруженою обстановкою у сфері безпеки.

"12 лютого 2022 року Держдепартамент розпорядився про виїзд (з України - ІФ) більшості співробітників посольства США в Києві за прямим наймом через ризик збройних дій з боку Росії, що зберігається", - йдеться в документі, опублікованому в суботу на сайті бюро держдепу з консульських питань.

Помічник президента США Джейк Салліван також закликав усіх американських громадян в Україні швидко покинути країну та попередив, що "немає перспективи військової евакуації США" для тих, хто вирішить залишитися.

За його словами, "нарощування РФ сил навколо України" за останні кілька днів зазначає, що "вторгнення" Росії може розпочатись "у будь-який час".

"Протягом останніх 10 днів ми спостерігали різке прискорення нарощування російських сил і розміщення цих сил таким чином, щоб вони могли розпочати військові дії по суті у будь-який час", - сказав Салліван в інтерв'ю CBS News у неділю.

Він зазначив, що США "не можуть передбачити точний день або час", коли Росія може ухвалити рішення про "вторгнення".

Водночас, радник з нацбезпеки заявив, що на думку США, Росія все ще може обрати дипломатичний шлях врегулювання ситуації.