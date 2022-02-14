Події

07:05 14.02.2022

США готується відкликати всіх держслужбовців із Києва протягом двох діб

2 хв читати
США готується відкликати всіх держслужбовців із Києва протягом двох діб

Адміністрація президента США Джо Байдена готується відкликати весь американський персонал із Києва протягом двох діб, повідомляє CBS News з посиланням на обізнані джерела.

"Адміністрація Байдена готується відкликати всіх службовців США з Києва протягом наступних 24-48 годин", - йдеться у повідомленні, опублікованому в Twitter телеканалу.

Держдеп у суботу поширив розпорядження про виїзд з України більшості співробітників американського посольства у зв'язку із напруженою обстановкою у сфері безпеки.

"12 лютого 2022 року Держдепартамент розпорядився про виїзд (з України - ІФ) більшості співробітників посольства США в Києві за прямим наймом через ризик збройних дій з боку Росії, що зберігається", - йдеться в документі, опублікованому в суботу на сайті бюро держдепу з консульських питань.

Помічник президента США Джейк Салліван також закликав усіх американських громадян в Україні швидко покинути країну та попередив, що "немає перспективи військової евакуації США" для тих, хто вирішить залишитися.

За його словами, "нарощування РФ сил навколо України" за останні кілька днів зазначає, що "вторгнення" Росії може розпочатись "у будь-який час".

"Протягом останніх 10 днів ми спостерігали різке прискорення нарощування російських сил і розміщення цих сил таким чином, щоб вони могли розпочати військові дії по суті у будь-який час", - сказав Салліван в інтерв'ю CBS News у неділю.

Він зазначив, що США "не можуть передбачити точний день або час", коли Росія може ухвалити рішення про "вторгнення".

Водночас, радник з нацбезпеки заявив, що на думку США, Росія все ще може обрати дипломатичний шлях врегулювання ситуації.

 

 

 

Теги: #сша #україна #евакуація #дипломати
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:02 14.02.2022
У СБУ розцінюють нагнітання паніки в Україні як хвилю гібридної війни

У СБУ розцінюють нагнітання паніки в Україні як хвилю гібридної війни

08:28 14.02.2022
В Україні за добу виявили 16 993 нові випадки захворювання на COVID-19, одужало 9 338 осіб, 142 померло

В Україні за добу виявили 16 993 нові випадки захворювання на COVID-19, одужало 9 338 осіб, 142 померло

08:04 14.02.2022
Законопроект про відповідальність Білорусі у разі агресії Росії проти України внесено до Сенату США

Законопроект про відповідальність Білорусі у разі агресії Росії проти України внесено до Сенату США

07:44 14.02.2022
Джонсон має намір обговорити з союзниками з НАТО деескалацію в Україні

Джонсон має намір обговорити з союзниками з НАТО деескалацію в Україні

06:58 14.02.2022
Японія відкликає практично всіх дипломатів з України

Японія відкликає практично всіх дипломатів з України

06:33 14.02.2022
Посольство Франції в Україні радить співвітчизникам зробити запаси, але не дає рекомендації залишити країну

Посольство Франції в Україні радить співвітчизникам зробити запаси, але не дає рекомендації залишити країну

22:40 13.02.2022
Міноборони Канади заявляє, що виводить частину канадських військових із України

Міноборони Канади заявляє, що виводить частину канадських військових із України

21:34 13.02.2022
П'ятеро людей, серед них дитина, загинули в ДТП у Миколаївській області

П'ятеро людей, серед них дитина, загинули в ДТП у Миколаївській області

20:53 13.02.2022
Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами-учасницями Віденського документа ОБСЄ

Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами-учасницями Віденського документа ОБСЄ

20:40 13.02.2022
Україна завершує роботи з визначення морського коридору для безпечного плавання суден

Україна завершує роботи з визначення морського коридору для безпечного плавання суден

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У СБУ розцінюють нагнітання паніки в Україні як хвилю гібридної війни

В Україні за добу виявили 16 993 нові випадки захворювання на COVID-19, одужало 9 338 осіб, 142 померло

Минулої доби російські найманці шість разів порушили режим тиші

Зеленський запросив Байдена відвідати Україну найближчими днями

П'ятеро людей, серед них дитина, загинули в ДТП у Миколаївській області

ОСТАННЄ

Прем'єр Нової Зеландії попередила про безпрецедентну хвилю COVID-19

У ДСНС України попереджають про підвищення рівня води в річках басейну Прип'яті

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 411,7 млн

Поліція Парижа взяла під варту понад 80 учасників "конвою свободи"

Парламент Туркменістану призначив на 12 березня позачергові вибори президента

Канцлер ФРН розпочинає турне, під час якого відвідає Україну та Росію

Член озброєних формувань загрожував СММ ОБСЄ на пункті пропуску біля Довжанського Луганської області

Європарламент у понеділок проголосує за рішення надати Україні макрофінансову допомогу

Минулої доби російські найманці шість разів порушили режим тиші

Рятувальники ліквідували пожежу в київській гімназії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА