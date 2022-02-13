Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами-учасницями Віденського документа ОБСЄ протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж кордону України та у тимчасово окупованому Криму.

"Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму", - написав глава МЗС України Дмитро Кулеба в соцмережі Twitter.

"Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць", - додав міністр.

Як повідомлялося, Україна офіційно застосувала механізм зменшення небезпеки, передбачених розділом ІІІ Віденського документу.

"Звернулися до Російської Федерації із запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, прилеглих до території України та у тимчасово окупованому Криму. Відповідно до положень Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дату її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, що беруть участь у ній", - написав Кулеба у соцмережі Twitter 11 лютого.

Міністр зазначив, що Росія має 48 годин для того, щоб відповісти на запит.