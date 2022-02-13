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20:40 13.02.2022

Україна завершує роботи з визначення морського коридору для безпечного плавання суден

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Україна завершує роботи з визначення морського коридору для безпечного плавання суден

Завершуються роботи з визначення морського коридору для безпечного плавання суден. Роботи проводяться у зв'язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України, повідомило Міністерство інфраструктури.

"За дорученням Міністерства інфраструктури України Держгідрографія проводить позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна в Північно-західній частині Чорного моря. Вони будуть виконуватись до 14 лютого 2022 року включно", - повідомляється на сторінці міністерства в соцмережі Facebook.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що в ситуації грубого порушення Російською Федерацією норм міжнародного права головне завдання – попереджати ризики, захищати критичну інфраструктуру, а також забезпечувати повноцінне виконання торговельних зобов'язань.

"Ми робимо все, щоб не допустити будь-яких спроб блокування української логістики, зокрема морем чи небом", - сказав Кубраков.

У пресрелізі зазначається, що через небезпеку плавання на підходах до морських портів Одеської затоки торговельним суднам рекомендовано використовувати морський коридор у районі Дністровської банки між західною межею району навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки.

"На національних морських навігаційних картах України № 3201 та № 3407 вказано глибини у цьому районі за результатами гідрографічних робіт 2017 року. Відповідно до цих промірів глибини становлять від 15 до 22 метрів", - зазначає міністерство.

Суднам, які прямують до портів Одеської затоки рекомендовано при плаванні дотримуватись ізобати глибин 20 метрів, яка вказана на чинних навігаційних картах, зазначає Мінінфраструктури.

"Результати гідрографічних робіт будуть негайно оголошені в прибережних попередженнях, а також опубліковані в Повідомленнях мореплавцям у вигляді коректурного файлу для паперових та електронних навігаційних карт" – запевнили у міністерстві.

 

 

 

Теги: #море #судна #україна #коридор
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