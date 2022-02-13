Порошенко закликав Зеленського негайно звернутися до ООН задля скликання Ради безпеки

П'ятий президент України (2014-19), співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко закликає президента України Володимира Зеленського негайно звернутися до ООН із проханням скликати Раду безпеки у зв'язку з ескалацією ситуації навколо України.

"Ми вимагали, щоб пан Зеленський негайно зв'язався з президентом США Джозефом Байденом, оскільки я не розумію, яким чином керівництво США, керівництво НАТО веде розмови з усіма основними союзниками, починаючи від Великої Британії і завершуючи Польщею, починаючи від Румунії і закінчуючи Італією, з головою Європейської Ради, із президентом Європейської комісії, а не з українським президентом. Хочу нагадати: нічого про Україну без України. Скликати негайно Раду безпеки ООН", - сказав Порошенко журналістам у неділю.

Політик вважає, що порушення домовленостей щодо проведення у неділю зустрічі голів фракцій та груп Верховної Ради з представниками українських силових відомств – "не просто хаос і безвідповідальність", а "дії проти України".

За словами народного депутата, ця нарада була скасована за дорученням Зеленського.

Він також висловився за проведення позачергового засідання парламенту 14 лютого. "Ми закликаємо всіх керівників фракцій та всіх виборців змусити "слуг" (народних депутатів фракції "Слуга народу" – ІФ) негайно – у понеділок, завтра – провести позачергове засідання, на якому розглянути наші законопроекти про збільшення бюджетного фінансування Збройних сил та інші законопроекти про підвищенні обороноздатності нашої держави та ефективності дій Збройних сил", - зазначив Порошенко.