Події

19:16 13.02.2022

Зеленський найближчим часом обговорить із Байденом безпекові питання

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Зеленський найближчим часом обговорить із Байденом безпекові питання

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе розмову з президентом США Джозефом Байденом, під час якої сторони обговорять шляхи деескалації ситуації, повідомив речник глави Української держави Сергій Никифоров.

"Шановні колеги, найближчим часом президент Володимир Зеленський обговорить ситуацію з безпекою та поточні дипломатичні зусилля щодо деескалації з президентом США Джо Байденом", - написав Никифоров на своїй сторінці в Facebook у неділю.

 

 

Теги: #сша #україна #безпека #президенти
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