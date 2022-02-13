Зеленський найближчим часом обговорить із Байденом безпекові питання

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе розмову з президентом США Джозефом Байденом, під час якої сторони обговорять шляхи деескалації ситуації, повідомив речник глави Української держави Сергій Никифоров.

"Шановні колеги, найближчим часом президент Володимир Зеленський обговорить ситуацію з безпекою та поточні дипломатичні зусилля щодо деескалації з президентом США Джо Байденом", - написав Никифоров на своїй сторінці в Facebook у неділю.