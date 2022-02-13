Події

19:11 13.02.2022

ЗС України отримали від Литви зенітно-ракетні комплекси Stinger

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ЗС України отримали від Литви зенітно-ракетні комплекси Stinger

Збройні сили України отримали від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у рамках розширення військової допомоги, а також боєприпаси оборонного призначення.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, літак із черговою партією військово-технічної допомоги приземлився в Україні в неділю. Також доставлено військове майно та спорядження для забезпечення потреб ЗС України, зокрема бронежилети.

Раніше розширення військової допомоги від Литви для української армії анонсувала прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.

У Міноборони нагадали, що в грудні 2021 року Литва передала Україні першу частину військової допомоги – партію бронежилетів та балістичних поясів. У 2017 році Литва вирішила надати Україні понад 7 тис автоматів Калашникова та близько 2 млн патронів. У 2015-2016 роках Литва передала українській армії кулемети, амуніцію та 150 тонн спорядження.

 

 

Теги: #литва #україна #зброя #stinger
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