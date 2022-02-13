Україна й Туреччина обговорили ситуацію в акваторіях Чорного та Азовського морів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив із головою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу ситуацію в акваторіях Чорного та Азовського морів, а також дипломатичні шляхи зниження напруги.

"Змістовна розмова з турецьким колегою та другом Мевлютом Чавушоглу з приводу створеної РФ безпекової кризи та загроз в Азовському та Чорному морях, дипломатичних шляхів зниження напруги", - написав Кулеба у мікроблозі Тwitter.

Також глава українського дипломатичного відомства привітав "активні зусилля Анкари" (щодо зниження напруженості між Україною та РФ – ІФ).

Крім того, Кулеба та Чавушоглу обговорили розвиток військово-технічного співробітництва України та Туреччини.

Водночас, Кулеба повідомив, що обмінявся оцінками безпекової ситуації з головою австрійської дипломатії Александром Шалленбергом.

"Обговорили активні зусилля ЄС та всієї міжнародної коаліції із захисту України та стримування російської агресії. Домовилися й надалі тісно координувати дії", - написав Кулеба у Тwitter.