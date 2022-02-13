Пентагон заперечує факт заходження американського підводного човна до територіальних вод РФ

Американські підводні човни не проводили операцій у російських територіальних водах, заявив представник Індо-Тихоокеанського командування США Кайл Райнес.

"Те, що Росія заявила про наші операції в її територіальних водах - неправда", - йдеться у заяві військового чиновника.

Він сказав: "Я не коментуватиму точне розташування наших підводних човнів, але ми літаємо, плаваємо і безпечно діємо в міжнародних водах".

Раніше в Міноборони РФ повідомили, що російський військовий корабель змусив американський підводний човен залишити територіальні води РФ поблизу Курильських островів, де ВМФ Росії проводить навчання.