Події

07:28 13.02.2022

Пентагон заперечує факт заходження американського підводного човна до територіальних вод РФ

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Пентагон заперечує факт заходження американського підводного човна до територіальних вод РФ

Американські підводні човни не проводили операцій у російських територіальних водах, заявив представник Індо-Тихоокеанського командування США Кайл Райнес.

"Те, що Росія заявила про наші операції в її територіальних водах - неправда", - йдеться у заяві військового чиновника.

Він сказав: "Я не коментуватиму точне розташування наших підводних човнів, але ми літаємо, плаваємо і безпечно діємо в міжнародних водах".

Раніше в Міноборони РФ повідомили, що російський військовий корабель змусив американський підводний човен залишити територіальні води РФ поблизу Курильських островів, де ВМФ Росії проводить навчання.

 

 

Теги: #сша #пентагон #росія #підводний #човен
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