ЄС не закриває свої диппредставництва в Україні – декларація Високого представника Борреля від імені ЄС

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель виступив з декларацією від імені ЄС, в якій заявив, що дипломатичні представництва продовжують працювати в Києві.

Текст декларації поширений у Брюсселі в суботу Зовнішньою дипломатичною службою.

"ЄС та його держави-члени координують свої дії з урахуванням поточних загроз Україні. Наші дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються в Києві та продовжують працювати для підтримки громадян ЄС та у співпраці з українською владою", - заявив Високий представник.

При цьому він зазначив, що присутність персоналу та рекомендації щодо поїздок для громадян ЄС "коригуються за необхідності з урахуванням обставин безпеки". "Ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та дипломатичних зусиль щодо деескалації. Ми нагадуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України спричинить величезні наслідки та високу ціну", - наголосив Боррель.