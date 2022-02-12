Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Російські найманці тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі з початку суботи, українські військові не постраждали, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", - йдеться у повідомленні на сторінці штабу у Facebook.

Зокрема, поблизу Пісків найманці вели вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а поблизу населеного пункту Лопаскине - двічі задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.

Також у зв'язку з поширенням інформації про вибухи на непідконтрольній Україні території, у штабі ООС зазначили, що Збройні сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не робили жодних обстрілів, зокрема, в напрямку Донецька.

Також повідомляється, що цю інформацію підтверджують і спостерігачі ОБСЄ.

"Також слід зазначити, що артилерійські підрозділи зі складу Об'єднаних сил перебувають у районах відведення", - зазначили у штабі.