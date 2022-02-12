Макрон зателефонував Зеленському після розмови з Путіним у суботу

Президент Франції Емманюель Макрон у суботу зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомив Зеленський.

"Продовжили діалог з Емманюелем Макроном. Подякував йому за візит до України", - написав Зеленський в Twitter у суботу ввечері.

Президент зазначив, що вони з Макроном обговорили ситуацію з безпеки та шляхи активізації мирного процесу в межах "Нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Крім того, сторони обмінялися думками щодо останніх міжнародних переговорів.

"Ціную особисту залученість Емманюеля Макрона до процесу деескалації", - наголосив Зеленський.