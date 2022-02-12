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19:12 12.02.2022

Армія абсолютно готова до відсічі та не віддасть українські землі - заява міністра оборони України та головнокомандувача ЗСУ

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Армія абсолютно готова до відсічі та не віддасть українські землі - заява міністра оборони України та головнокомандувача ЗСУ

Регулярні повідомлення про можливий початок широкомасштабного вторгнення Росії слід сприймати як додатковий спосіб зруйнувати наміри ворога, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

У спільній з головнокомандувачем ЗС України генерал-лейтенантом Валерієм Залужним заяві, оприлюдненій пресслужбою Міноборони, міністр наголосив, що українська армія повністю готова до відбиття можливого нападу.

"Армія і добровольці змогли вистояти у 2014 році, коли "брат" нахабно встромив ножа у спину. Тоді багато хто психологічно не був готовий чинити опір тому, з ким вчора сидів за одним столом. Зараз ситуація зовсім інша. У Кремлі це точно знають, і це важливий елемент стримування. Сьогодні ми маємо найбільш потужну армію в Україні за останні 15 років і найпотужнішу армію в Європі, наше військо очолюють бойові генерали і офіцери. Іловайськ, Дебальцево залишили шрами на її серці, але загартували волю. Героїчна оборона Донецького і Луганського аеропортів, щоденний захист десятків населених пунктів — від Станиці Луганської до Широкиного — зробили бойовий дух незламним. Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений — повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь яке інше місто. Не сумнівайтеся — ЗСУ абсолютно готові до відсічі і не віддадуть Українські землі!", - наголосив Резніков.

"420 тисяч українських воїнів і кожен без винятку командир уже дивилися в очі смерті. Командувачі видів, родів, командири бригад, батальйонів і рот — це фахівці своєї справи і патріоти своєї держави. Ми не віддамо ні клаптика Української землі!", - додав Залужний.

Резніков уточнив, що на сьогодні Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів. Зокрема, це проявляється у постачанні оборонної зброї, що підвищило можливості Збройних сил України дати відсіч агресору. Протягом місяця від різних країн отримано близько 2000 тонн сучасного озброєння, боєприпасів та засобів бронезахисту. Українські військовослужбовці вже пройшли навчання та готові застосувати весь арсенал засобів.

Міністр оборони наголосив, що ситуація контролюється українською розвідкою, армією та дипломатами.

Крім того, Україна в режимі 24/7 координує свої дії із провідними країнами світу.

"Ніхто не може зазирнути у голову очільникам Кремля і напевно сказати, якими конкретно можуть бути дії. Але абсолютно ВСІ сценарії розвитку ми прораховуємо і готові до них. Сьогодні дуже багато заяв лунають, з Москви навіть озвучують й такі, що Україна планує напасти на Росію. Це абсурд. Ми не збираємося ні на кого нападати, але робимо все, щоб зміцнити оборону і виключити можливість ескалації. Ми плануємо йти політико-дипломатичним шляхом. Я вам більше скажу — саме дипломатичним і мирним шляхом додому повернуться і Донеччина з Луганщиною, і Крим із Севастополем! Саме завдяки цьому шляху ми сьогодні маємо неймовірну політичну і військово-технічну допомогу з боку наших партнерів, саме завдяки цьому шляху Кремль скасував нахабну блокаду Азову. Саме спираючись на цей шлях ми будемо домагатися розблокування вод Чорного моря. Потужна армія, яку ми розбудовуємо цілодобово, Сили територіальної оборони — це наші важливі дипломатичні аргументи", – додав Резніков.

"Запевняю, Збройні Сили України готові до відсічі. Ми проводимо і будемо проводити навчання. Вже зараз на полігонах по всій території нашої країни проводиться активна фаза командно-штабних навчань "Заметіль-2022". Ми постійно підвищуємо свої оборонні спроможності, злагодженість підрозділів та військову майстерність. Ми створили бойові порядки і встигли у стислі терміни розгорнути Сили тероборони та озброїли їх ПТРК і ПЗРК, проводимо підготовку інструкторів — операторів ПТРК „Корсар“ і „Стугна-П“ для навчання особового складу Сил ТрО ЗСУ. Ми посилили оборону Києва. Ми пройшли війну і належну підготовку. Відтак, готові зустріти ворогів і не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW", - заявив Залужний.

"Що робити наразі? Зберігати спокій, підтримувати Збройні Сили і дипломатів. Саме спокій зараз — головна зброя, яка може забезпечити нам надійний фундамент для оборони. Продовжувати звичайне життя, працювати — це забезпечувати нормальну економічну діяльність, а отже і можливість Збройних Сил захищати країну так і стільки, як і скільки потрібно. Зберігайте спокій і на своєму рівні робіть те, що від вас залежить, щоб ми всі разом ставали сильніше", - підсумував Резніков.

 

 

Теги: #міноборони #заява #зсу
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