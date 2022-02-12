Події

14:52 12.02.2022

Зеленський назвав єдиним для деескалації дипломатичний шлях

1 хв читати
Зеленський назвав єдиним для деескалації дипломатичний шлях

Україна співпрацює з розвідками різних держав, отримуючи інформацію про загрози з боку РФ, проте продовжує роботу на дипломатичному рівні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми працюємо у щоденному режимі, отримуємо інформацію від нашої розвідки. Ми в принципі вдячні всім за допомогу, вдячні іншим розвідкам інших держав. Також окремо працюємо і на дипломатичному рівні, спілкуємося щодня з керівництвом різних держав, різними лідерами, різного рівня. Тому що вважаємо, що дипломатичний шлях – це єдиний шлях для деескалації та деокупації", - сказав він у Херсонській області в суботу.

Зеленський у суботу в Херсонській області спостерігав за спеціальними навчаннями підрозділів МВС на кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Теги: #деескалація #зеленський
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:08 12.02.2022
Зеленський наголошує на важливості запобігання дестабілізації всередині країни

Зеленський наголошує на важливості запобігання дестабілізації всередині країни

14:39 12.02.2022
Зеленський: Вважаю, що в інформпросторі забагато інформації про глибоку ескалацію з боку РФ

Зеленський: Вважаю, що в інформпросторі забагато інформації про глибоку ескалацію з боку РФ

17:27 11.02.2022
Зеленський обговорив із головою ОБСЄ мирний процес на Донбасі

Зеленський обговорив із головою ОБСЄ мирний процес на Донбасі

14:50 11.02.2022
Зеленський доручив головам низки ОДА доукомплектувати сили територіальної оборони за 2 тижні

Зеленський доручив головам низки ОДА доукомплектувати сили територіальної оборони за 2 тижні

14:37 11.02.2022
Зеленський та Шольц синхронізують позиції, з якими канцлер поїде до Москви

Зеленський та Шольц синхронізують позиції, з якими канцлер поїде до Москви

13:23 11.02.2022
Національним спротивом та теробороною мають займатися професіонали - Зеленський

Національним спротивом та теробороною мають займатися професіонали - Зеленський

18:35 10.02.2022
Зеленський поінформував прем'єр-міністра Литви про ситуацію з безпекою вздовж українських кордонів

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Литви про ситуацію з безпекою вздовж українських кордонів

17:10 10.02.2022
Столтенберг обговорив із Зеленським нарощування Росією військових сил біля України

Столтенберг обговорив із Зеленським нарощування Росією військових сил біля України

09:47 10.02.2022
Зеленський назвав накопичення військ біля кордонів України психологічним тиском із боку сусідів

Зеленський назвав накопичення військ біля кордонів України психологічним тиском із боку сусідів

18:12 09.02.2022
Питання відмови України від євроатлантичних прагнень не порушувалося на переговорах Зеленського з Макроном

Питання відмови України від євроатлантичних прагнень не порушувалося на переговорах Зеленського з Макроном

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Блінкен закликав Лаврова до дипломатичного врегулювання ситуації навколо України

Зеленський наголошує на важливості запобігання дестабілізації всередині країни

Зеленський: Вважаю, що в інформпросторі забагато інформації про глибоку ескалацію з боку РФ

Держдеп США наказав виїхати з України дипломатам, які не обіймають критично важливі посади, консульство призупиняє роботу

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалу "НАШ" і компанії "Вітрина ТВ", яка сприяє трансляції російських каналів

ОСТАННЄ

Венедіктова закликає Ярославського повернутися в Україну й обіцяє чесне розслідування ДТП

Блінкен закликав Лаврова до дипломатичного врегулювання ситуації навколо України

Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова та скорочує штат посольства в Києві

Керівники фракцій і груп Ради зустрінуться з представниками силових відомств у неділю в закритому режимі - Порошенко

Представника України на "Євробаченні-2022" визначать у суботу ввечері, у фіналі – вісім виконавців

Ляшко на КПВВ "Станиця Луганська": Якнайбільше українців мають отримати доступ до вакцинації проти COVID-19

ВАКС заарештував Трубіцина з альтернативою застави у 14 млн грн

Малохмарна, без опадів погода очікується в Україні в найближчі два дні

Держдеп США наказав виїхати з України дипломатам, які не обіймають критично важливі посади, консульство призупиняє роботу

Глави МЗС України та Данії привітали один одного з річницею відновлення дипломатичних відносин

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА