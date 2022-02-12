Зеленський назвав єдиним для деескалації дипломатичний шлях

Україна співпрацює з розвідками різних держав, отримуючи інформацію про загрози з боку РФ, проте продовжує роботу на дипломатичному рівні, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми працюємо у щоденному режимі, отримуємо інформацію від нашої розвідки. Ми в принципі вдячні всім за допомогу, вдячні іншим розвідкам інших держав. Також окремо працюємо і на дипломатичному рівні, спілкуємося щодня з керівництвом різних держав, різними лідерами, різного рівня. Тому що вважаємо, що дипломатичний шлях – це єдиний шлях для деескалації та деокупації", - сказав він у Херсонській області в суботу.

Зеленський у суботу в Херсонській області спостерігав за спеціальними навчаннями підрозділів МВС на кордоні з тимчасово окупованим Кримом.