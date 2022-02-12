Відвідувачі київського зоопарку зможуть пройти вдвох за ціною одного квитка 12-14 лютого

Закохані пари, які відвідають київський зоопарк та сфотографуються біля тематичної зони або на парковці, та розмістять фотографії у себе в соцмережах, зможуть пройти вдвох за ціною одного квитка, - повідомляє КП "Київський зоопарк".

"З 12 по 14 лютого всі закохані пари, які відвідають зоопарк та зроблять фотографії біля тематичної фотозони перед входом або на парковці та розмістять їх у себе в соцмережах з хештегом #ilovekyivzoo, зможуть пройти вдвох за ціною одного квитка", - повідомляє КП "Київський зоопарк".

Пресслужба зоопарку зазначила, що "за попередній 2021 рік у Київзоо було створено 53 стабільних пари тварин, не враховуючи сезонні пари птахів та ті, які живуть колоніями. Завдяки комфортним умовам проживання, у цих пар за минулий рік з’явилось більше 450 малюків. Зокрема, з'явилося потомство у лемурів, ібісів, диких котів, гуанак та інших тварин", – розповіли у київському зоопарку.