Радник президента США і заступник голови Єврокомісії обговорили санкції проти РФ у світлі ситуації навколо України

Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван у телефонній бесіді з головою апарату голови Європейської комісії Бйорном Зайбертом обговорили питання підготовки до запровадження санкцій проти Росії на випадок ескалації ситуації навколо України, повідомив Білий дім.

"Сторони скоординували деталі потенційної трансатлантичної відповіді, включно як з фінансовими санкціями, так і контролем над експортом, які можуть бути запроваджені спільно Сполученими Штатами, Європейським союзом та іншими партнерами та союзниками", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що чиновники також домовилися продовжити тісне партнерство між Сполученими Штатами та Європейським Союзом щодо широкого кола питань, включно з енергетичною безпекою.