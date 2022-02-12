Події

07:25 12.02.2022

Радник Байдена заявив про те, що Китай не зможе компенсувати Росії втрати від можливих санкцій

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Радник Байдена заявив про те, що Китай не зможе компенсувати Росії втрати від можливих санкцій

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван у п'ятницю виступив із твердженням про те, що Китай не зможе компенсувати Росії всі економічні втрати, які вона може зазнати у разі ескалації ситуації навколо України.

"Ми не віримо, що Китай може компенсувати Росії економічні втрати, які будуть зазнані", - заявив Салліван під час пресбрифінгу Білого дому. Він пояснив, що ці втрати можуть бути результатом санкцій та експортних обмежень із боку західних країн.

 

 

Теги: #сша #президент #санкції #радник
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