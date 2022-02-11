У Білому домі стверджують, що Росія може напасти на Україну під час Олімпійських ігор

Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван у п'ятницю заявив, що Росія, "якщо прийме таке рішення, має можливості напасти на Україну", не чекаючи завершення Олімпійських ігор у Пекіні.

"Як ми говорили раніше, ми перебуваємо в проміжку часу, коли напад на Україну може відбутись. (...) Я не розкриватиму наші розвіддані, проте хочу ясно сказати: атака могла б статися під час Олімпіади, незважаючи на спекуляції про те, що це буде можливо лише після її завершення", - сказав він на брифінгу у Білому домі.

При цьому Салліван у своїй заяві серед іншого стверджував, що, на думку Вашингтона, в Росії "не ухвалили рішення про те, як вчинити з Україною". "Я не стверджую, що остаточне рішення ухвалено", - сказав він.

Радник Байдена пояснив, що, однак, США повинні готуватися до будь-якого сценарію розвитку подій і вживати запобіжних заходів.

Він заявив, що США готові як до діалогу з Росією, так і до запровадження жорстких санкцій, якщо відбудеться ескалація ситуації навколо України.