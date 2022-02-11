Об'єкти критичної інфраструктури Києва працюють у режимі підготовки до роботи в умовах НС

Об'єкти критичної та соціальної інфраструктури Києва працюють у режимі підготовки до роботи в умовах можливої надзвичайної ситуації, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Міські служби сьогодні вже працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації військового характеру. Київ – великий мегаполіс. І має розгалужену та складну інфраструктуру життєзабезпечення, стабільна робота якої в надзвичайній ситуації – чи не найголовніше завдання. Тому наші зусилля спрямовані на те, щоб упередити чи подолати як можливі провокації, так і вистояти в умовах військового нападу. І ми діємо за чітким планом. Сьогодні сили та засоби цивільного захисту Києва (це комунальні служби, аварійно-рятувальні служби та інші) складають: 13,5 тисячі людей особового складу та понад 780 одиниць техніки. Також розгортаються і сили територіальної бригади для оборони Києва", – розповів Кличко, повідомляє пресслужба мера.

Він зазначив, що важливо для стабільності ситуації та життєзабезпечення міста безперебійне енерго-, тепло- та водопостачання.

"У координації з НЕК "Укренерго" ми знайшли можливості і забезпечили додаткове виробництво електроенергії на наших ТЕЦ. Грудень-січень у постійній роботі знаходяться 3-4 блоки. Це дозволяє забезпечити безперебійне енергопостачання Києва. Насамперед медичних закладів, підприємств критичної інфраструктури. Створені запаси палива, встановлені електрогенератори для безперебійної роботи в надзвичайній ситуації систем управління містом та ТЕЦ столиці на період до 10 діб. Об’єкти критичної інфраструктури, як і весь Київ, перейшли в режим підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації. Підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком у випадку відсутності мобільного зв’язку та інтернету", – наголосив Кличко.

Також удосконалюється система оповіщення столиці, яка охоплює як окремий персонал міських служб, так і населення. Крім того, було розроблено нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає. На її будівництво планують виділити із бюджету міста майже 11 млн грн.

Крім того, у столиці було створено комісії з питань евакуації – на рівні Київської міської державної адміністрації та в кожному районі. Було затверджено План евакуації населення, який визначає розташування збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення.

"Якщо ще кілька років тому ми мали 1,5 тисячі придатних укриттів, то на сьогодні збільшили їх кількість утричі. Загалом до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, що розташовані на об’єктах критичної інфраструктури і призначені для захисту працюючої зміни. Та майже 4500 споруд подвійного використання (підземних паркінгів і переходів, заглиблених станцій метро, підвалів та напівпідвалів). З їх розташуванням можна ознайомитися на карті, яка розміщена на сайті КМДА. У мирний час споруди подвійного використання можуть використовуватись для господарської діяльності. А в разі надзвичайної ситуації балансоутримувачі та керівники закладів повинні відчинити двері та надати захист населенню", – наголосив мер Києва.

Він зазначив, що вже два тижні тривають тематичні навчання з педагогічними колективами та батьками у школах. Розроблено інструкції, як діяти різним закладам і установам, враховуючи специфіку їх роботи – медзакладам, школам і садкам, закладам соціального захисту та іншим.