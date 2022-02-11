Події

19:35 11.02.2022

У Бельгії з наступного тижня скасують частину обмежень проти COVID-19

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У Бельгії з наступного тижня скасують частину обмежень проти COVID-19

Влада Бельгії з наступного тижня пом'якшить заходи з боротьби з COVID-19 і, зокрема, дозволить ресторанам і барам працювати без обмежень у часі, повідомляє в п'ятницю агентство Associated Press.

"Ми можемо почати пом'якшувати деякі заходи. Більше не буде фіксованого часу закриття барів та ресторанів, а також не буде ліміту на кількість людей, які можуть сидіти за одним столиком", - заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо в п'ятницю.

Влада країни оголосила, що з 19 лютого колірний рівень епідеміологічної загрози опуститься з найвищого червоного до помаранчевого.

Також тепер у Бельгії можна буде не носити маски у барах та ресторанах, а нічні клуби та танцювальні майданчики зможуть знову відкритися. Заходи на відкритому повітрі, зокрема, концерти, зможуть проходити в більш м'яких умовах.

Раніше про скасування або часткове скасування противірусних обмежень оголосили кілька європейських країн, зокрема Велика Британія, Франція та Іспанія.

За весь період пандемії у Бельгії виявили понад 3,4 млн випадків зараження коронавірусом та близько 29,5 тис. смертей від наслідків захворювання.

 

 

 

Теги: #карантин #скасування #бельгія
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