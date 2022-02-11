Події

18:07 11.02.2022

У Держприкордонслужбі заявили, що не роблять винятків для громадян Білорусі під час перетину кордону

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У Держприкордонслужбі заявили, що не роблять винятків для громадян Білорусі під час перетину кордону

Українські прикордонники діють виключно в рамках законодавства під час оформлення громадян на державному кордоні, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, прокоментувавши заяву Держприкордонкомітету Білорусі про нібито посилення заходів контролю на українському кордоні щодо громадян Білорусі.

"Прикордонники діють виключно в рамках законодавства під час оформлення громадян на державному кордоні. Чітко визначено норми, що регламентують перетин державного кордону України, зокрема іноземцями, зокрема громадянами Білорусі. Якихось окремих винятків немає", - сказав Демченко агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Раніше у Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що "в інформаційному просторі поширюються повідомлення про посилення заходів контролю на українському кордоні щодо громадян Республіки Білорусь".

Теги: #україна #кордон #білорусь
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