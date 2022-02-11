Події

16:17 11.02.2022

П'ятеро копачів бурштину дістали вогнепальні поранення у зіткненні зі співробітниками СБУ на Рівненщині

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П'ятеро копачів бурштину дістали вогнепальні поранення у зіткненні зі співробітниками СБУ на Рівненщині

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє правомірність дій працівників Управління Служби безпеки України у Рівненській області під час зіткнення з копачами бурштину увечері 10 лютого.

"За попередньою інформацією, 10 лютого 2022 року приблизно о 17:00 неподалік села Єльне Сарнинського району Рівненської області між правоохоронцями та цивільними сталась сутичка. Співробітники Служби запідозрили їх у незаконному видобутку бурштину і хотіли перевірити цю інформацію. Копачі почали здійснювати опір працівникам СБУ, вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил, а співробітники СБУ, у свою чергу, почали стріляти із вогнепальної зброї", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок інциденту п'ятьох цивільних осіб було госпіталізовано з вогнепальними пораненнями. Зазначається, що у чотирьох із них уражені ноги, в одного з постраждалих рана передпліччя.

"Наразі їхньому життю нічого не загрожує", - додали в Бюро.

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї (ч. 2 ст. 365 КК України).

У свою чергу пресцентр СБУ повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що внаслідок інциденту було поранено п'ятьох місцевих жителів і трьох співробітників СБУ.

"Небезпеки їхньому життю немає, після надання їм медичної допомоги четверо від госпіталізації відмовилися", - сказали у відомстві.

У СБУ розповіли, що чоловіки не реагували на законні вимоги правоохоронців та завдали поранення декільком співробітникам Служби. Також у відомстві наголосили, що співробітники СБУ, "діючи в рамках закону та через обставини, змушені були застосувати зброю, щоб припинити злочинні дії нападників".

Протиправні дії копачів бурштину документуються у рамках відкритого кримінального провадження за статтями 240-1, 441 Кримінального Кодексу.

Національна поліція зареєструвала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 342 КК України (опір представнику влади, працівнику правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку), ч. 1 ст. 294 КК України (масові заворушення) та за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Теги: #сбу #стрілянина #копач #бурштин
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