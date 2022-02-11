Події

12:36 11.02.2022

У Києві немає передумов для запровадження локдауну, заявляють в КМДА

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У Києві немає передумов для запровадження локдауну, заявляють в КМДА

Передумов для посилення карантинних обмежень у столиці наразі немає, ситуація із захворюваністю та рівнем госпіталізації контролюється, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"Попри високий рівень виявлення нових випадків, ситуація контрольована і не потребує запровадження додаткових обмежень. При 4104 нових випадках захворювання рівень госпіталізації хворих у столичні лікарні становить 32,3%. Заповненість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, наразі становить лише 34%. За словами фахівців, це пов'язано насамперед із високим рівнем вакцинації містян", - наводить слова Поворозника, сказані ним під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пресслужба КМДА.

За словами заступника голови КМДА, у столичних лікарнях наразі перебувають 1832 пацієнти, зокрема 97 дітей, із підтвердженим діагнозом COVID-19, а також 109 пацієнтів, зокрема шестеро дітей, – з підозрою на захворювання.

"Загалом у важкому стані перебувають 1119 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебуває 231 хворий. 23 підключені до апарату штучної вентиляції легень, ще 132 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1473 хворі", - йдеться в повідомленні.

Теги: #київ #умови #локдаун
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