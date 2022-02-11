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11:06 11.02.2022

ДБР відкрило справу щодо спроби фальсифікації розслідування ДТП за участю кортежу Ярославського

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ДБР відкрило справу щодо спроби фальсифікації розслідування ДТП за участю кортежу Ярославського

Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальне провадження за фактом спроби фальшування справи ДТП зі смертельним результатом за участю кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського.

"Досудове розслідування розпочато за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 КК)", - повідомляється на офіційному сайті ДБР.

Директор ДБР Олексій Сухачов зазначив, що бюро одразу відреагувало на спроби фальсифікації резонансного кримінального провадження.

"Усі без винятку розслідування мають здійснюватися об'єктивно і неупереджено, незважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні досягнення чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права, і не "призначало" винних, навіть через суспільний тиск... Можу запевнити - усі провадження будуть ретельно розслідувані, і справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності", - сказав Сухачов.

Як повідомлялося, 9 лютого близько 22:55 у районі 534 км автодороги Київ-Харків-Довжанський невстановлений автомобіль, що рухався з боку міста Чугуєва у напрямку Харкова, збив пішохода (чоловіка віком приблизно 50 років) і поїхав із місця події. Унаслідок ДТП пішохід загинув.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці).

"Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії було знайдено автомобільні номери з кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського.

"За словами співрозмовника "УП", такі номери належать передній машині кортежу Ярославського. Джерело "УП" також зазначило, що Ярославський часто сам керує машиною... За даними джерел "УП", є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського їхав із Харкова (Ярославський працює в Харкові та проживає в Мартовому – ред.)", - йдеться у повідомленні "Української правди".

Департамент комунікацій Нацполіції повідомив, що слідчі викличуть на допит "можливого учасника ДТП Олександра Ярославського".

Пізніше у пресслужбі DCH заявили, що за кермом авто була людина, яка працює в одній із допоміжних служб DCH.

"За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Уночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості вчинив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав", - повідомляється на сайті DCH.

За інформацією пресслужби групи, водій явився до поліції для допиту та співпрацює зі слідством.

У пресслужбі групи DCH повідомили також, що Ярославський 10 лютого вилетів до Лондона "відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка... для зустрічі з сім'єю".

У четвер увечері Київський райсуд відклав на п'ятницю обрання запобіжного заходу водію, якому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 286 та за ч. 3 ст. 135 КК України.

Пізніше того самого дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у зв'язку зі спробою приховати злочин та надати завідомо неправдиві свідчення розслідування ДТП буде передано Головному слідчому управлінню Нацполіції, а начальника ГУ НП у Харківській області Станіслава Перліна буде звільнено.

Теги: #дтп #ярославський #дбр
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