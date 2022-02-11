Події

09:00 11.02.2022

Японія і США координуватимуть дії щодо України, повідомляють у Токіо

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Японія і США координуватимуть дії щодо України, повідомляють у Токіо

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі та держсекретар США Ентоні Блінкен домовилися тісно співпрацювати щодо ситуації навколо України, повідомив представник японського МЗС.

"Вони підтвердили, що уважно і з серйозним занепокоєнням стежать за ситуацією в Україні. Японія і Сполучені Штати тісно координуватимуть свої дії з цього питання", - заявив чиновник журналістам на брифінгу після двосторонньої зустрічі Хаясі та Блінкена в Австралії.

Зустріч відбулася в кулуарах засідання глав зовнішньополітичних відомств країн QUAD (Австралії, Індії, Японії та США) в Мельбурні.

Як повідомила глава австралійського МЗС Маріс Пейн, головними питаннями зустрічі стануть зміна клімату, коронавірус і протистояння політиці Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Буде також обговорено українську кризу.

На початку зустрічі з Блінкеном вона також сказала, що в нинішніх умовах, "коли є більше ніж один авторитарний режим", зокрема Китай і КНДР, це "є викликом, вони будуть частиною наших сьогоднішніх дискусій".

"Ми рішуче підтримуємо лідерство США у вирішенні цих завдань", - наголосила вона.

"Я впевнена, що сьогодні ми також поговоримо про загрози суверенітету та територіальній цілісності України", - сказала Пейн.

Теги: #сша #україна #японія #координація
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