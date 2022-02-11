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07:41 11.02.2022

Єрмак сподівається на змістовність візиту канцлера Шольца до Києва 14 лютого

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Єрмак сподівається на змістовність візиту канцлера Шольца до Києва 14 лютого

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, під час виступу на брифінгу за підсумками переговорів політичних радників нормандської четвірки у Берліні, висловив надію на змістовність візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва, що відбудеться 14 лютого.

"Ми чекаємо на візит канцлера. Я сподіваюся, що це буде дуже змістовний візит. Ми цінуємо підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Сподіваємося, що Німеччина продовжуватиме відігравати одну з ключових ролей у врегулюванні (ситуації на Донбасі – ІФ). Зусилля, які докладає Німеччина, дозволять принести мир на нашу землю та повернути наші землі", - сказав Єрмак.

Він також додав, що під час візиту канцлера Німеччини до України на рівні глав держав можуть бути остаточно врегульовані економічні питання, які обговорювалися в Берліні паралельним треком на рівні української делегації на чолі з першим віцепрем'єр-міністром – міністром економіки Юлією Свириденко.

Зокрема, 10 лютого українська делегація на чолі зі Свириденко провела низку зустрічей з німецькими чиновниками: з віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце, депутатами Бундестагу та депутатами.

 

 

Теги: #україна #візит #берлін #канцлер
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