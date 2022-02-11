Події

07:30 11.02.2022

Під час переговорів радників лідерів "нормандського формату" не вдалося узгодити спільний документ - Єрмак після зустрічі

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Під час переговорів радників лідерів "нормандського формату" не вдалося узгодити спільний документ - Єрмак після зустрічі

Під час переговорів політичних радників лідерів "нормандського формату" сторонам не вдалося узгодити спільний документ, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні ми не змогли дійти до якогось єдиного документа. Практично 9 годин тривали переговори. Але я хотів би сказати, що було б дуже добре, якби на наступній зустрічі в "нормандському форматі" після тривалої перерви ми змогли б щось узгодити. Бажання таке є. Ми продовжуємо працювати, і я думаю, що зустрічатимемося дуже скоро знову", - заявив Єрмак на брифінгу за підсумками переговорів радників лідерів "нормандського формату" в Берліні в четвер.

Теги: #україна #єрмак #норманді
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