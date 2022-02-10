Посольство Білорусі направило до МЗС України ноту протесту у зв'язку із заміною у Дніпрі державного прапора Білорусі на біло-червоно-білий

Посольство Білорусі в Україні звернулося до Міністерства закордонних справ України з нотою протесту у зв'язку із заміною державного прапора Білорусі на "Алеї багатонаціонального міста" у Дніпрі на біло-червоно-білий.

"У зв'язку з тим, що мерія м. Дніпра не відреагувала на звернення посла І. Сокола за фактом акту вандалізму, що відбувся в м. Дніпрі, під час якого за рішенням мера міста Дніпра Б. Філатова державний прапор Республіки Білорусь був замінений на іншу символіку, 10 лютого 2022 року до МЗС України направлено ноту посольства, в якій заявлено рішучий протест українській стороні", - повідомляє пресслужба посольства.

У повідомленні наголошується, що білоруська сторона оцінює заміну прапора як "прояв недружнього ставлення" та "акт державного вандалізму", який порушив основоположні принципи міжнародного права.

"Білоруська сторона вимагає повернення державного прапора Республіки Білорусь на місце його встановлення, принесення офіційних вибачень, проведення розгляду за фактом осквернення офіційних символів іноземної держави, інформування про його результати та вживання вичерпних заходів щодо недопущення повторення таких фактів у майбутньому", - заявили в посольстві.

Як повідомлялося, державний червоно-зелений з орнаментом прапор Білорусі, який був піднятий біля будівлі міськради Дніпра в рамках проєкту "Алея багатонаціонального міста", було замінено на біло-червоно-білий.

"Ще раз наголошую, ми - місцеве самоврядування і не ліземо в політику та зовнішні справи держави. Але ми не можемо перешкоджати нашим громадянам, які висловлюють свою позицію, і вже особливо в рамках їхнього проєкту "Бюджету участі", - написав мер міста Борис Філатов у соцмережі Facebook, коментуючи заміну прапора.

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол направив Філатову звернення, в якому заявив, що рішення про заміну прапора "ображає найкращі почуття більшості білорусів, які з трепетом ставляться до державних символів Республіки Білорусь".

"Алею багатонаціонального міста" в Дніпрі відкрили влітку 2019 року. Проєкт, який переміг у "Бюджеті участі", передбачає встановлення біля будівлі міської ради 12 флагштоків, на яких підняли прапори країн, національні громадські організації яких активно працюють у місті: Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Греції, Грузії, Ізраїлю, Польщі, Кореї, Литви, Німеччини і прапор кримських татар, а також об'єднавчий міський прапор.