Глава Мін'юсту не бачить реальних спроб позбавитися статусу олігарха

Олігархи, які офіційно можуть отримати такий статус після набуття чинності з 7 травня 2022 року законом про деолігархізацію, мали достатньо часу уникнути цього, проте не зробили відповідних реальних спроб, вважає міністр юстиції Денис Малюська.

"Я не помітив, щоб олігархи реально, по-чесному, з першого дня набуття чинності цим законом взялися за структуризацію свого бізнесу та уникнення ознак олігарха – так, як це передбачено було законом", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що в олігархів було щонайменше півроку з моменту ухвалення закону, а реально більше, оскільки суть закону та розуміння того, що він буде проголосований, були набагато раніше.

"Цих півроку і був той час, який ми розрахували як достатній для того, щоб позбавитися статусу олігарха, якщо справді поставити собі таку мету... Говорити, що нині вже цього часу залишилося мало... починати треба було раніше", – наголосив Малюська.

На його думку, метою спроб торгуватися і говорити, що цей термін дуже малий, є не приведення свого бізнесу в нормальні цивілізовані практики, а затягування часу.

Коментуючи надто широкий список АМКУ на більше ніж 350 сторінок, у якому велика кількість компаній мають статус монополіста як локальні постачальники тепла та води, а не за своєю основною діяльністю, глава Мін'юсту визнав, що для олігархів це може бути проблемою.

Він уточнив, що норма про облік за ознаками олігарха регіональних монополістів з'явилася від депутатів під час доопрацювання законопроєкту у Верховній Раді.

"Справді, ми спочатку розраховували на великих і значних монополістів, які впливають на всю країну. Проте депутати запропонували так, ми подивилися і погодилися, тому що монополіст, наприклад з опалення, навіть якщо це буде маленьке містечко, все одно має вирішальний вплив на життя громадян", – пояснив Малюська.

Глава Мін'юсту вважає, що якщо йдеться про маленькі монополії на дуже невеликих ринках, тоді це не проблема для кандидата в олігархи позбутися такої монополії та розподілити бізнес.

"Якщо це велика монополія, то позбутися її набагато складніше. Тому так, справді, це, можливо, дрібніша риба, ніж планувалося спочатку, але відійти від цього критерію, якщо йдеться про невеликий об'єкт, дуже легко", – сказав міністр.

Як повідомлялося, закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" встановлює чотири критерії, у разі відповідності трьом з яких бізнесмен потрапляє до реєстру олігархів. Ідеться про залучення до політики, володіння медіа, значними економічними активами (згідно із законопроєктом – 1 млн прожиткових мінімумом, або приблизно 248 млн грн, або майже $90 млн) та монополіями.

Наприкінці січня цього року Малюська зазначав, що ознакам "очевидного олігарха" сьогодні відповідають Рінат Ахметов та Ігор Коломойський.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, цей орган може визначити перших олігархів на засіданні 20-25 травня.