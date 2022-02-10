Події

13:17 10.02.2022

Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

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Найближчими днями Україна отримає ЗРК Stinger від Литви – прем'єр-міністр Шимоніте

Найближчими днями Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у межах розширення військової допомоги, повідомила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.

"Ми збільшуємо кількість військових інструкторів в Україні й надаватимемо Україні додаткове озброєння та військове обладнання. Я повідомила пану прем'єр-міністру, що незабаром, найближчими днями, до України надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, що Україні ніколи не доведеться ними скористатися", - сказала Шимоніте на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві у четвер.

Теги: #литва #агресія_рф #stinger #шимоніте
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