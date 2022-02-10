Голова ОБСЄ Рау відвідає РФ наступного тижня

Нинішній голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау повідомив, що відвідає РФ наступного тижня з огляду на занепокоєння щодо безпекової ситуації навколо України.

"Ми серйозно занепокоєні безпековою ситуацією і навколо України, і на Донбасі, і зростанням військової присутності Росії вздовж кордону з Україною, а також у Білорусі. Як чинний глава, я продовжу забезпечувати і закликати країни-учасниці шукати точки дотику. У цьому контексті наступного тижня я їду до Москви", - сказав Рау на пресконференції за результатами переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у четвер.

Він наголосив, що підтримка форматів ОБСЄ щодо вирішення конфліктів та мирних процесів – це пріоритет польського головування в ОБСЄ.