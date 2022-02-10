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11:04 10.02.2022

Голова ОБСЄ підтримує підвищення ефективності СММ в Україні – Кулеба

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Голова ОБСЄ підтримує підвищення ефективності СММ в Україні – Кулеба

Нинішній голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау підтримує пропозиції України щодо посилення ефективності діяльності Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі, сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я вдячний діючому голові, міністру Рау, за те, що він підтримує пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності Спеціальної моніторингової місії в Україні, яка є найбільшою польовою операцією ОБСЄ. Тому я порушив з ним декілька нових ідей, пропозицій щодо зміцнення роботи СММ у зоні конфлікту", - сказав Кулеба на спільній із Рау пресконференції в Києві у четвер.

Глава українського зовнішньополітичного відомства наголосив на надзвичайній важливості того, щоб роботу СММ на окупованих територіях було якнайшвидше розблоковано. "Зараз ключовою перешкодою для роботи СММ є блокада її повноцінного доступу на окуповані території Донецької та Луганської областей", - сказав Кулеба.

Він також повідомив, що обговорив із Рау пріоритети польського головування в ОБСЄ у 2022 році та наголосив на важливості посилення тиску на РФ. "Для нас важливо – і я подякував за це міністру Рау, – що тема агресії Росії проти України і дипломатичне врегулювання цього конфлікту буде топ-пріоритетом для польського головування. Я наголосив на важливості подальшого тиску на Росію як сторону конфлікту для припинення її збройної агресії на Донбасі та виконання Мінських домовленостей", - повідомив Кулеба.

Теги: #обсє #кулеба #рау
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