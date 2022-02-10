До Польщі прибули ще два літаки з американськими десантниками

Два американські військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III із підрозділами 82 повітряно-десантної дивізії Армії США в четвер прибули до Польщі, випливає з даних західних авіаційних ресурсів.

Літаки, що вилетіли з бази Форт-Брегг (штат Північна Кароліна), приземлилися в аеропорту польського міста Жешув, розташованого за 90 км від кордону з Україною. За рішенням Вашингтона там буде розміщено загалом 1,7 тис. американських десантників у складі бригадної бойової групи 82 повітряно-десантної дивізії.

Напередодні в аеропорту Жешув-Ясенка приземлилися чотири військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III з підрозділами 82 повітряно-десантної дивізії.

За наявними даними, до Польщі вже перекинуто щонайменше 1350 військовослужбовців 18 повітряно-десантної дивізії Армії США. Від початку тижня туди здійснили рейси щонайменше 13 американських військово-транспортних літаків.

За повідомленням командування Армії США в Європі, передова група американських десантників прибула до Польщі ще минулої неділі. Військово-транспортний літак доставив до Жешува командира 82 дивізії генерала Крістофера Донаг'ю, кілька десятків військовослужбовців та військову техніку.

Минулого тижня на авіабазу у Вісбадені в Німеччині вже прибули 300 військовослужбовців оперативної штабної групи 18 повітряно-десантного корпусу, до складу якої входить 82 дивізія.

Минулої середи, виступаючи на брифінгу, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що командування збройних сил США у зв'язку зі ситуацією навколо України перекидає на тимчасовій основі додаткові сили до ФРН, Польщі та Румунії.

Водночас він уточнив, що "ці війська не воюватимуть в Україні. Вони мають забезпечити надійну оборону союзників із НАТО".

Загалом близько 3 тис. американських військовослужбовців буде перекинуто в Європу або передислоковано на її території в рамках заходів зі зміцнення безпеки союзників, уточнив Кірбі.

За його словами, "найближчими днями тисячу військовослужбовців, дислокованих нині в Німеччині, буде переміщено до Румунії, вони приєднаються до 900 американських солдатів", які вже там перебувають. Ще приблизно 2 тис. військовослужбовців буде перекинуто найближчими днями зі США до Польщі, зазначив Кірбі.

Пентагон також тримає у стані підвищеної готовності до перекидання в Європу 8,5 тис. військовослужбовців. "Ці 8,5 тис. солдатів поки що не розміщуються, але готові до перекидання в разі наказу", - наголосив Кірбі.