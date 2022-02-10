Байден і король Саудівської Аравії заявили про готовність підтримувати стабільність постачання енергоресурсів у світі

Президент США Джо Байден і король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд під час телефонної розмови обговорили необхідність підтримки стабільності постачання енергоресурсів у світі, повідомляє Білий дім.

"Обидва лідери знову зазначили, що США та Саудівська Аравія готові працювати над забезпеченням стабільності постачання енергоносіїв у світі", - йдеться у повідомленні, поширеному за підсумками розмови.

Крім того, як зазначає канцелярія президента США, "лідери обговорили питання, пов'язані з Близьким Сходом та Європою. Вони погодилися, що їхні команди продовжуватимуть тісно координуватись у найближчі тижні та місяці".

Також Байден запевнив у готовності підтримувати Саудівську Аравію в ситуаціях, коли та зазнає ударів з боку єменських бунтівників-хуситів. Президент США заявив співрозмовнику і про те, що Вашингтон не допустить отримання Іраном ядерної зброї. Байден повідомив саудівському королю про перебіг переговорів у Відні щодо відновлення СВПД (Спільного всеосяжного плану дій - ІФ) - угоди щодо іранського атома.

У свою чергу, саудівське урядове інформагентство SPA повідомляє, що в ході розмови король Саудівської Аравії "наголосив на важливості збереження балансу та стабільності на нафтових ринках. Він наголосив на історичній ролі в цьому питанні угоди ОПЕК+ та важливості збереження угоди надалі". Ця угода, як повідомлялося, діє до кінця 2022 року.