Події

08:03 10.02.2022

Група сенаторів США просить Байдена надати Україні максимальний доступ до американських розвідданих

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Група сенаторів США просить Байдена надати Україні максимальний доступ до американських розвідданих

Група сенаторів США з комітету з розвідки закликала президента Джо Байдена переконатися, що Сполучені Штати діляться якнайбільшою кількістю розвідданих з Україною.

"Ми просимо Сполучені Штати поділитися розвідданими з Україною максимально можливою мірою", - написали вони. Текст листа опубліковано на сайті голови комітету сенату з розвідки Марка Ворнера.

Сенатори висловили свою думку, що Росія є агресором, тому США і "мають озброїти Україну найважливішою інформацією, необхідною для захисту своєї країни".

На їхню думку, це відповідає інтересам національної безпеки США, а також їхніх союзників і партнерів у регіоні.

"Загрози Росії Україні загрожують демократіям у всьому світі, і ми закликаємо Вас зробити все можливе, щоб підтримати Україну в цей критичний момент", - заявили сенатори.

Під листом підписалися 16 сенаторів від двох партій на чолі з головою комітету сенату з розвідки Марком Ворнером та віцеголовою Марком Рубіо.

 

 

Теги: #сша #україна #сенатори #розвіддані
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