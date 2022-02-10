Події

07:41 10.02.2022

У Баку заявили про обстріл позицій азербайджанських військових на кордоні

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У Баку заявили про обстріл позицій азербайджанських військових на кордоні

ЗС Вірменії у середу обстріляли позиції азербайджанських військових на азербайджано-вірменському кордоні, повідомляє пресслужба Міноборони Азербайджану.

"ЗС Вірменії 9 лютого о 22:00 обстріляли позиції азербайджанської армії в населеному пункті Зейлик Кельбаджарського району зі своїх позицій у селищі Йухари Шоржа Басаркечарського району", - повідомило відомство.

У міністерстві зазначили, що в результаті заходів у відповідь підрозділів ЗС Азербайджану противник був пригнічений.

"Зараз ситуація на цьому напрямку стабільна, оперативна обстановка контролюється підрозділами азербайджанської армії", - зазначає Міноборони.

 

 

Теги: #азербайджан #кордон #вірменія #обстріл
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