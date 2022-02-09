Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак перебуватиме на переговорах політичних радників у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) у Берліні у сильнішій позиції, ніж спецпредставник РФ на переговорах у "нормандському форматі" Дмитро Козак, зазначає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Завтра відбудеться надзвичайно важливе засідання - у Берліні знову зустрінуться радники "нормандського формату", щоб вести переговори. І російський представник приїде туди у слабшій позиції, а відповідно український представник - керівник Офісу президента Андрій Єрмак - у сильнішій позиції саме завдяки тому, що дипломатія проробила цю роботу. І Козак знає, які будуть наслідки збройних дій для Росії, а ми знаємо, що ми не наодинці, що у нас зараз більш сильна позиція, ніж була деякий час тому", - сказав Кулеба на брифінгу в Києві середу.

Він наголосив, що пакет санкцій проти РФ уже сформовано. "Він лежить на столі, і Москва знає, що це вже не розмови, це конкретні речі, які вдарять по її економіці та фінансовому сектору, особистим інтересам російських багатіїв... Я вважаю, що завдання щодо формування комплексного пакета стримування виконано, дипломатія свою роботу зробила, і тепер ціна нової хвилі агресії для РФ стала ще вищою", - наголосив Кулеба.