Януковичу повідомили про підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління держохорони до дезертирства

Українські правоохоронці повідомили експрезиденту Віктору Януковичу про підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони, які виконували завдання із забезпечення його особистої безпеки, до вчинення дезертирства, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"23 лютого 2014 року колишній президент України, перебуваючи на території однієї з військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації у Гагарінському районі міста Севастополя, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання із забезпечення його особистої безпеки, до вчинення дезертирства", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що внаслідок таких дій експрезидента України колишній заступник начальника УДО - начальник Служби безпеки президента України ухилився від подальшого проходження військової служби та поїхав до РФ.

Як повідомлялося, 1 лютого 2022 року Печерський районний суд виніс рішення про заочний арешт начальника охорони експрезидента України Віктора Януковича та дозволив заочне слідство за обвинуваченням його у незаконному переправленні осіб через кордон та дезертирство.

"За участю прокурорів Офісу генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва обрав колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України - начальнику Служби безпеки президента України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно нього", - повідомили тоді в Офісі генпрокурора України.

За інформацією Офісу генпрокурора, це судове рішення дає право стороні обвинувачення розпочати стосовно ексзаступника начальника Управління державної охорони України процедуру екстрадиції та провести досудове розслідування за відсутності підозрюваного (in absentia).

"Колишній начальник Служби безпеки президента України підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирстві, скоєних за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, будучи військовослужбовцем вищого офіцерського складу, з метою приховування колишнього президента України на території Російської Федерації, незаконно перетнув державний кордон України разом із ним.

7 лютого 2022 року Державне бюро розслідувань викликало колишнього президента Віктора Януковича на допит: експрезиденту необхідно було з'явитися до слідчого 9 лютого.

Порядок денний про виклик на допит Януковича був опублікований у газеті "Урядовий кур'єр". "Вам необхідно з'явитися 9 лютого о 9:00 до ДБР… для отримання… повідомлення про підозру у кримінальному провадженні… та допиту як підозрюваного", - йдеться у документі.